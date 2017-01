POL-MA: Plankstadt: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Bgm.-Werner-Weick-Straße. Die Täter brachen zwischen 8.30 und 18.45 Uhr zunächst die Terrassentüre gewaltsam auf und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse der drei Etagen. Wie die bisherigen Feststellungen ergaben, ließen die Einbrecher Bargeld, Schmuck, diverse Münzen und eine ca. 70 cm große, massive Bronzestatue mitgehen. Die Höhe des Gesamtschadens ist momentan noch nicht bekannt; dies bedarf der weiteren Abklärungen. Zeugen fiel am Nachmittag ein weißer Lieferwagen auf. Ob dieses Fahrzeug mit dem Einbruch in Verbindung zu bringen ist, wird aktuell ermittelt.

Anfang Dezember 2016 erschien eine ca. 30 Jahre alte Frau bei der Geschädigten und bettelte um Kaffee und Schokolade, ferner versuchte sie sich auf aufdringliche Art und Weise Zugang zu dem Anwesen zu verschaffen, was von der Bewohnerin allerdings vehement abgelehnt wurde. Beschreibung der Frau: Ca. 30 Jahre alt, 155 cm groß, sehr schlank, dunkle, zusammengebundene Haare, schmales, langes Gesicht, osteuropäischen Akzent.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder aber auch Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell