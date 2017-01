POL-MA: Wiesloch: Terrassentüre aufgehebelt - Einbruch in der Küferstraße

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang nicht ermittelte Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 9.30 und 20.30 Uhr brachial über die aufgehebelte Terrassentüre an der Rückseite eines Reihenhauses in der Küferstraße Zugang und durchsuchten im Innern diverse Behältnisse. Nach ersten Angaben wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. In welcher Höhe Sachschaden an der Türe entstand, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Die Kollegen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Heidelberg wie auch in Mannheim geben gerne Tipps und Hinweise, wie Sie als Bürger ihr Anwesen vor Einbrechern sichern können. Zu erreichen sind diese in Heidelberg unter Tel.: 06221/99-1234 oder in Mannheim unter Tel.: 0621/174-1212.

