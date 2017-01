POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall - Alkoholisiert am Steuer

Mannheim (ots) - Ein 27 Jahre alter Mann verursachte in der Wilhelm-Varnholt-Allee am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr einen Auffahrunfall . Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Anschließend wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Der Betroffene muss mit einer Strafsanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

