POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Auffahrunfall auf der A 656; eine Fahrspur Richtung Mannheim blockiert; Pressemitteilung Nr. 1

Edingen-Neckarhausen (ots) - Kurz nach 16 Uhr ereignete sich nach derzeitigen Informationen auf der A 656, zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Seckenheim, ca. 600 Meter vor der Fahrbahnverengung in Richtung Mannheim, ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt sind. Über die Anzahl etwaiger Verletzter liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zwei Rettungsfahrzeuge sind vor Ort. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell