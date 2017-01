POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autoanhänger aufgebrochen und Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus einem Anhänger, der vor dem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der General-Sigel-Straße abgestellt war, entwendeten bislang unbekannte Täter Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 500 Eur. Zwischen vergangenem Sonntag und Donnerstag wurde an dem Kofferanhänger das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider geöffnet. Die Täter erbeuteten einen Bohrhammer, inkl. Koffer, Bohrer, Meißel und einem Winkelschleifer. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell