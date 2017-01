POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Feuer in Flüchtlingsunterkunft durch Brandstiftung verursacht; Pressemitteilung Nr. 3

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine technische Ursache für das Feuer am frühen Mittwochmorgen in der Flüchtlingsunterkunft in der Carl-Benz-Straße ist nach den Ermittlungen der Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim ausgeschlossen.

Vielmehr wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand Sperrmüll, der unter einer Treppe im Untergeschoss des Treppenhauses gelagert war, fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt.

Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat liegen nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

