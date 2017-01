POL-MA: Viernheim/Mannheim: Gestohlener Ford Transit in Mannheim aufgefunden

Viernheim/Mannheim (ots) - Der in der Nacht zum Mittwochmorgen (10./11.1.20017) in Viernheim gestohlene Ford Transit (wir haben berichtet) ist am Donnerstagabend (12.1.2017) in Mannheim aufgefunden worden. Zeugen meldeten den auffälligen Transporter mit Heppenheimer Kennzeichen und der Aufschrift "Soziales Möbelhaus Viernheim", der Polizei.

Die Suche nach den Tätern bleibt weiterhin bestehen. Die Polizei interessiert sich vor allem für Zeugen, die beobachtet haben, wer das Auto in Mannheim, Dornheimer Ring, abgestellt hat.

Das ermittelnde Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252 / 7060 zu erreichen. Hinweise können aber auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell