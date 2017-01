POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Eine Leichtverletzte und drei total beschädigte Autos - Sattelzugfahrer ermittelt

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag um 7.15 Uhr an der Einmündung Waghäuseler Straße/Einmündung L 560 (ehemalige B 36) ereignete. Ein Sattelzugfahrer, beladen mit Betonteilen, war von der Waghäuseler Straße in Richtung Karlsruhe eingebogen. Dadurch musste ein auf der L 560 in gleicher Richtung fahrender 30-Jähriger sein Auto stark abbremsen. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Frontalkollision mit dem Skoda eines 31-jährigen Fahrers und dem Opel einer 19-jährigen Fahrerin kam. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Schwetzingen gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges soll kurz angehalten, dann aber die Fahrt in Richtung Karlsruhe fortgesetzt haben. Der Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt werden, er wird wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle zur Anzeige gebracht. Alle drei Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte durch die Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell