POL-MA: Mannheim: Fahrt über Glatteis endete an Baum

Mannheim (ots) - Am Donnerstagvormittag endete die Autofahrt einer 69-jährigen in der Römerstraße an einem Baum. Die Ford-Fahrerin kam aus Richtung Mannheim-Vogelstang und war in Richtung Siebenbürger Straße unterwegs, als sie gegen 7.15 Uhr auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Bei dem Anstoß gegen den Baum wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell