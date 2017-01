POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Diebe bestehlen Seniorinnen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Im Stadtteil Mannheim-Seckenheim wurden am Mittwochmittag gleich drei Frauen Opfer eines Diebes.

Einer 77-Jährigen wurde nach dem Geldabheben an einem Bankautomat in der Seckenheimer Hauptsraße gegen 12.15 Uhr von einem Unbekannten die Handtasche entwendet. Diese hatte die Seniorin im hinteren Fahrradkorb deponiert. Den Diebstahl bemerkte sie bereits in der Meßkircher Straße, wenige Hundert Meter, nachdem sie das Geld abgehoben hatte. In der Tasche befanden sich Bargeld und viele persönliche Gegenstände im Gesamtwert von rund 600,- Euro.

Ebenfalls aus dem Fahrradkorb wurde in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr der Rucksack einer 74-Jährigen entwendet. Sie war in der Seckenheimer Hauptstraße zwischen Heumarkt und einem Supermarkt unterwegs. Im Rucksack befanden sich neben diversen Karten und Ausweisen auch über 200,- Euro Bargeld.

In der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 82-Jährigen. Die Seniorin steckte ihre Geldbörse nach dem Einkauf in einer Bäckerei in der Seckenheimer Hauptstraße in ihren Einkaufskorb und machte sich zu Fuß auf den Heimweg. Als sie nach wenigen Hundert Metern zu Hause ankam bemerkte sie den Diebstahl. Eine verdächtige Person war ihr nicht aufgefallen. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch nicht bekannt.

In allen drei Fällen verlief eine sofort eingeleitete Fahndung ergebnislos. Ob es sich bei den drei Taten um den gleichen Dieb handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/93050 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Telefon 0621/38971 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell