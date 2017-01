POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 12-Jährige Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr, kam es in der Waldhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 12-Jährige verletzt wurde. Das Mädchen überquerte mit seinem Fahrrad die Straßenbahngleise und übersah hierbei eine anfahrende Straßenbahn, die in Richtung Mannheim-Schönau unterwegs war. Trotz eingeleiteter Vollbremsung, konnte der 28-jährige Bahnfahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die junge Radfahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell