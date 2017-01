POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Rockenauerpfad einen geparkten Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro zu kümmern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Verursacher um ein rotes Fahrzeug, das von der Rennbahnstraße in Richtung Dannheckerstraße unterwegs war.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 oder dem Polizeiposten Walldorf unter Telefon 06227/8419990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell