POL-MA: Heidelberg: Sicherheitsbedienstete von Unbekanntem attackiert

Heidelberg (ots) - Eine 24-jährige Sicherheitsbedienstete einer Firma in der Straße "Im Fuchsloch" wurde am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr von einem unbekannten Täter vermutlich mit einem Gegenstand derart massiv auf den Kopf geschlagen, dass sie zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die junge Frau stand am Wartehäuschen und nahm den Täter, der sich von hinten näherte, nicht wahr. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu sich kam, alarmierte sie einen Kollegen, der umgehend die Polizei verständige. Eine Sofortfahndung nach dem Täter, auch auf dem Firmengelände, wurde eingeleitet. Alle Utensilien führte die 24-Jährige aus Ludwigshafen am Rhein stammende Frau jedoch noch mit sich. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden dringend gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:06221/3418-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell