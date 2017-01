POL-MA: Mannheim: Angestellte beleidigt und mit Plastikflasche beworfen - Duo entfernt sich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Die Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Waldhofstraße wurde am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr von einem Pärchen aufs Übelste beleidigt, worauf sie die Beiden des Marktes verwies. Nachdem die unbekannte Frau unter diversen Unmutsbekundungen den Markt verlassen hatte, schleuderte der Mann aus nächster Entfernung eine 1,5 l Plastikflasche in Richtung der Angestellten und traf diese in der linken Gesichtshälfte. Das Pärchen flüchtete, konnte trotz sofortiger Fahndung allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Nach Zeugenangaben wird das Duo wie folgt beschrieben: Mann: Ca. 185 - 190 cm groß, schlank, trug Jeans, langen Mantel sowie dunkle Basecap mit gelber oder weißer Beschriftung. Frau: 155 - 160 cm groß, schlank, blonde, hüftlange, glatte Haare, trug helle Bluejeans. Beide sprachen Mannheimer Dialekt und halten sich nach Geschädigtenangaben desöfteren in dem Einkaufsmarkt auf. Zur Behandlung begab sich die 46-jährige Geschädigte in ein Krankenhaus. Kunden des Marktes wie auch Zeugen, die Angaben zu dem Pärchen geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell