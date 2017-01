POL-MA: Heidelberg: Unbekannter beschädigt gleich zwei Autos und entfernt sich

Heidelberg (ots) - Vermutlich bei seinem Einpark- oder Wendemanöver am Otto-Hahn-Platz am Mittwochabend beschädigte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer zwei abgestellte Fahrzeuge. Nach Angaben eines Zeugen parkte der Unbekannte zunächst den Wagen hinter einem Nissan ein, verließ bei laufendem Motor das Auto, als sich dieses plötzlich in Bewegung setzte und einen weiteren Wagen touchierte. An dem geparkten Nissan und Mercedes entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bezifferbar ist. Nach dem Vorfall setzte der Unbekannte allerdings seine Fahrt fort, hinterließ an der Örtlichkeit jedoch diverse Fahrzeugteile. Nach Zeugenangaben war der Fahrer ca. 20 - 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkler Bart, trug helle Oberbekleidung sowie eine Mütze. Bei dem Fahrzeug könnte es sich ebenfalls um einen Nissan mit dem Teilkennzeichen HD-E ... handeln. Eine Fahndung nach diesem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

