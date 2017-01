POL-MA: Altlußheim: Einbruch in der Kurpfalzstraße

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Anwesen in der Kurpfalzstraße war am Mittwoch zwischen 16.30 und 21.45 Uhr das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Nachdem das Aufbrechen der Terrassentüre scheiterte, machten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen und stiegen durch die Öffnung ins Innere ein. Diverse Behältnisse wurden durchsucht und bisherigen Feststellungen zufolge eine Herrenarmbanduhr der Marke Fossil gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell