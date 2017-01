POL-MA: Heidelberg: Polizei setzt Flucht eines Schmuckdiebes schnelles Ende

Heidelberg (ots) - Nur kurze Zeit dauerte die Flucht eines Langfingers am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr an. Nachdem dieser sich in einem Schmuckgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße bereichert hatte, flüchtete er zunächst unerkannt. Nur kurze Zeit später konnte der Verdächtige aufgrund der erhobenen Personenbeschreibung in der Fußgängerzone von einer Streife erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fand die Polizei das Diebesgut. Daraufhin wurde der Mann festgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell