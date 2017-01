POL-MA: Heidelberg: Trickdieb schlägt an Bankautomaten zu - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2017 wurde ein 59-Jähriger gegen 18:15 Uhr in einer Bankfiliale in der Rohrbacher Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Der bislang unbekannte Täter verwickelte den Mann während des Abhebevorgangs in ein Gespräch und konnte unbemerkt die Geldscheine aus dem Ausgabefach des Automaten entwenden.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß mit leichtem Heidelberger Dialekt. Untersetzte, leicht korpulente Figur und runder Kopf mit breitem Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke sowie dunkler Hose und einer Strickmütze.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221 99-1700, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell