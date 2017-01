POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarrgemeindezentrum, Zeugen gesucht!

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits in den lokalen Medien berichtet, brachen bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, den 30. Dezember 2016 und Samstag, den 31. Dezember 2016 in das Pfarrzentrum in der Hauptstraße ein.

Der oder die Täter hinterließen ein Bild der Verwüstung. Sie zerstörten Glasscheiben, brachen Türen auf und beschmierten Wände. Auch wenn dabei z.T. Parolen mit islamistischem Hintergrund auf den Innenputz geschmiert wurden, geht die ermittelnde Kriminalpolizei nicht davon aus, dass ein staatsschutzrelevanter Sachverhalt vorliegt.

Die kriminaltechnische Überprüfung der sichergestellten Permanent-Marker wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats in Mannheim bitten eventuelle Zeugen der Tat oder Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, um telefonische Meldung unter 0621/174-5555.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell