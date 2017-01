POL-MA: Mannheim: Alkoholisiert Auto gefahren

Mannheim (ots) - Ein 47 Jahre alter Mann wurde am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr auf dem Friedrichsring in Fahrtrichtung Tullastraße kontrolliert. Beim Herunterlassen des Fensters stellten die Beamten eindeutig Alkoholgeruch in der Ausatemluft des Betroffenen fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Mannheimer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, Fahrverbot und mindestens 500 Euro Geldbuße rechnen.

