POL-MA: Mannheim: Fahrzeugkontrolle wurde zum Verhängnis

Mannheim (ots) - In der Bismarckstraße Richtung Hauptbahnhof Mannheim in Höhe der Otto-Selz-Straße wurde ein 19 Jahre alter Mann kontrolliert. Bei dieser Kontrolle fielen die stark geweiteten Pupillen des Betroffenen auf, sodass mit dessen Einverständnis, einige Tests durchgeführt wurden. Ein Urin-Test reagierte positiv auf THC. Anschließend wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss mit einer Strafanzeige und einer Meldung an die Führerscheinstelle rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell