POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Betrunken am Steuer

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Rathausstraße in Edingen-Neckarhausen wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 02:10 Uhr ein 31 Jahre alter Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille erwischt. Der Betroffene muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, Fahrverbot und mindestens 500 Euro Geldbuße rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell