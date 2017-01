POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandursache in Flüchtlingsheim nach wie vor unklar, Ermittlungen dauern an; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Ursache, die am frühen Mittwochmorgen zum Brand in einem Flüchtlingsheim in der Carl-Benz-Straße geführt hat, ist weiter unklar.

Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim waren tagsüber mit ihren Ermittlungen im Objekt beschäftigt. Dabei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 100.000.- Euro geschätzt.

Die Unterkunft ist nach wie vor unbewohnbar. Die Insassen wurden in eine Bleibe nach Dossenheim verlegt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell