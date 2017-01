POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend, 21.30 Uhr und Dienstagvormittag, 8.45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in der Moltkestraße in eine Gaststätte ein.

Nachdem der Unbekannte die Haupteingangstüre gewaltsam geöffnet hatte, hebelte er in der Gaststätte drei Geldspielautomaten auf. Aus diesen entwendete er Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf über 7.000,- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell