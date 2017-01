POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Alarmanlage vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag flüchteten zwei bislang unbekannte Täter, nachdem sie beim Einbrechen in ein Zweifamilienhaus in der Gerbersruhstraße einen Alarm ausgelöst hatten.

Den Alarm aktivierten die Unbekannten, als sie versuchten ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Eine Zeugin sah zwei dunkel gekleidete Personen mit Strickmützen, die über einen Fußweg in Richtung Herderstraße wegrannten und dabei die Gartentür eines Nachbargrundstücks übersprangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzen.

