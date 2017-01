POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geld abgehoben und bestohlen - Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, wurde am 27. Dezember 2016 einem 78-jährigen Mann nach dem Abheben von Bargeld in einem Geldinstitut in der Friedrichstraße von einem unbekannten Täter die Tasche, in der das Geld verstaut war, gestohlen worden. Ein Beamter der Eberbacher Polizei erkannte auf einem Überwachungsvideo der Bank einen 19-jährigen Mann, den er aus früheren Ermittlungen bereits kannte. Er konnte bereits am 28.12.2016 vorläufig festgenommen werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg die Wohnung des jungen Mannes durchsucht. Hierbei konnte ein Teil der Beute, sowie Bankunterlagen des Opfers aufgefunden werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.

