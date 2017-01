POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 50-jähriger Kroate wegen Überfall auf Frau in Wohnung vom 31. Oktober 2014 nach Deutschland ausgeliefert und in Untersuchungshaft; Pressemitteilung Nr. 5

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am 31. Oktober 2014 wurde in Leimen eine damals 67-jährige Frau von ei-nem zunächst unbekannten Mann überfallen und lebensgefährlich verletzt.

Durch die akribische Arbeit der eingesetzten 35-köpfigen Sonderkommission "Weinberg" und der Staatsanwaltschaft Heidelberg konnte ein heute 50 Jahre alter bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger ermittelt werden, der der Tat dringend verdächtig ist und zum Ermittlungszeitpunkt bereits eine Haftstrafe in Kroatien wegen der Begehung anderer Eigentumsdelikte verbüßte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein europäischer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und schwerem Raub erlassen. Darüber hinaus wurde beantragt, den Beschuldigten nach Verbüßung der Haftstrafe in Kroatien nach Deutschland auszuliefern, was die kroatischen Behörden bewilligten.

Am Samstag, den 7. Januar, traf der Beschuldigte schließlich in Heidelberg ein. Im Laufe des folgenden Sonntags wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihm den bestehenden Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

