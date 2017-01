POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf glatter Fahrbahn von der Fahrbahn abgekommen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Ortsteil Oberflockenbach wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 28-jähriger Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Peugeot auf der K 4124 von Rittenweier in Richtung Oberflockenbach unterwegs. Kurz nach der Einmündung zum Bildstockweg verlor er in einer Rechtskurve auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und rutschte in Richtung des Feuerwehrhauses. Dort prallte er schließlich gegen einen Fahnenmast, knickte diesen um und kam zum Stehen. Durch den Aufprall lösten Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Die 33-jährige Beifahrerin und eine weitere 68-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt, begaben sich aber selbständig zum Arzt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell