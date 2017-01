POL-MA: Mannheim-Käfertal: Tankstelle überfallen; Nachtrag - Veröffentlichung eines Lichtbildes

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Abend des Mittwoch, 04.01.2017, betrat ein bislang Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und ließ sich das Bargeld aus der Kasse aushändigen. Mit einer Beute von wenigen Hundert Euro flüchtete der Räuber dann zu Fuß in Richtung Waldstraße. Wir berichteten am 05.01.2017. Aus der Überwachungsanlage der Tankstelle erhielten die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim ein Lichtbild eines Verdächtigen. Sie bitten Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich unter 0621 / 174 - 5555 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell