POL-MA: Mannheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Dienstag Haftbefehl wegen Verdacht des Betruges gegen einen 34-Jährigen erlassen.

Der Verdächtige steht im Verdacht, am Samstag, 07.01.2017 im Vorraum einer Bank erstmalig Kontakt zu der Geschädigten aufgenommen und sie mit einer erfundenen Geschichte überredet zu haben, ihm zunächst eine kleine Menge Bargeld zu leihen. Im Verlauf des Gesprächs sowie am folgenden Tag soll er die 66-Jährige durch beharrliches Auftreten dann dazu gebracht haben, für ihn insgesamt über 1.500 Euro abzuheben und ihm auszuhändigen. Als der 34-Jährige am Montagmorgen, 09.01.2017 erneut bei der Geschädigten vorstellig wurde, um gefordertes Geld abzuholen, erwartete ihn bereits die in der Zwischenzeit informierte Polizei vor der Wohnungstür. Dort wurde er vorläufig festgenommen.

Der Verdächtige wurde am Dienstag, 10.01.2017 dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Betruges und vorliegender Fluchtgefahr. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Mannheim geführt.

