POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Im Zeitraum vom Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 06:30 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter in ein Kinderhaus in der Richard-Drach-Straße ein. Dieser warf eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und gelangte so in das Gebäude. Die genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel. 06221 3418-0, zu wenden.

