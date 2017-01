POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Umkleidekabine - Mehrere hochwertige Mobiltelefone entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Am Dienstag im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Umkleidekabine eines Mannheimer Hockeyvereins am Neckarkanal und durchsuchte die dort befindlichen Kleidungsstücke. Hierbei nahm er mehrere hochwertige Handys an sich. Zeugen, die Hinweise auf den Täter bzw. eine nicht berechtigte oder auffällige Person auf dem oder um das Gelände gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel. 0621 71849-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell