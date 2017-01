POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Polizeibeamter erbeutet Geld - Zeugen gesucht

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag um 12:30 Uhr erhielt ein 93-Jähriger in der Beethovenstraße ungebetenen Besuch. Unter dem Vorwand Kriminalbeamter zu sein, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zur Wohnung des Geschädigten. Während der angebliche Polizist den Mann ablenkte, gelangten weitere Mittäter unbemerkt in die Wohnung und entwendeten aus verschiedenen Verstecken Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Nachdem der Bestohlene den Verlust bemerkt hatte, wandte er sich umgehend an die Beamten des Polizeireviers Ladenburg. Diese bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht habe, sich unter 06203 / 9305 - 0 telefonisch zu melden. Der angebliche Polizeibeamte wird wie folgt beschrieben: Circa 45 Jahre alt, etwa 1, 60 m groß, "gebückte" Haltung, heller Hauttyp, bekleidet mit kurzem Anorak, Lesebrille und dunkler Mütze.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell