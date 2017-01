POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Dienstag Haftbefehl wegen Verdachts des schweren Raubes und der Körperverletzung gegen einen 17-Jährigen erlassen.

Am Montagabend um 23:50 Uhr stieg eine 26-Jährige in der Altrheinstraße aus der Straßenbahn aus und ging zu Fuß in Richtung Wachtstraße. Unvermittelt griff ein junger Mann von hinten nach der Handtasche der jungen Frau. Hierbei riss er derart an der Tasche, dass der Trageriemen riss und die Geschädigte, die ihre Tasche festhielt, Rötungen am Arm und Schmerzen erlitt. Nachdem der Verdächtige die Tasche an sich gebracht hatte entleerte er auf seiner Flucht den Tascheninhalt auf den Boden und nahm das auf dem Boden liegende Mobiltelefon und einen geringen Bargeldbetrag aus dem Geldbeutel der Geschädigten an sich. Kurze Zeit später wurde der 17-Jährige im Rahmen der Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen anhand der Täterbeschreibung in der Sandhofer Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Er räumte die Tat ein und führte die Beamten zum Versteck seiner Beute und eines Messers, welches er bei der Tat in seiner Kleidung mitgeführt, aber nicht benutzt hatte. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.

Er wurde am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes und der Körperverletzung. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Haus des Jugendrechts Mannheim geführt.

