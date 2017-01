POL-MA: Mannheim-Neckarau: Erst in der Tankstelle daneben benommen, dann die Polizei auf das Übelste beleidigt!

Mannheim (ots) - Mit einer besonders liebenswerten Bürgerin hatten es am späten Montagabend mehrere Beamte des Polizeireviers Neckarau zu tun.

Gegen 23:10 Uhr rief der Betreiber einer Tankstelle in der Neckarauer Straße die Ordnungshüter an und teilte mit, dass es im Verkaufsraum Streit mit einer Kundin gebe. Als die Polizisten wenige Minuten später auf den Plan traten und versuchten, den Disput zu schlichten, rastete die Randaliererin völlig aus: Sie schrie wie von Sinnen in dem Verkaufsraum umher und beleidigte schließlich insgesamt vier Beamte auf das Übelste.

Erst nach langem Hin und Her schaffte es der zwischenzeitlich verständigte Bruder der 29-jährigen Neckarauerin, seine Anverwandte nach draußen zu bugsieren und nach Hause zu begleiten.

Dennoch wird die Frau mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen müssen.

