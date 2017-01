POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Videothek - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagvormittag, 9 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter durch die Tür in eine Videothek in der Tinqueux-Allee ein und entwendete einen Tresor, in dem sich rund 800,- Euro Bargeld befanden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 oder dem Polizeiposten Leimen unter Telefon 06224/17490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell