POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Mannheim-Vogelstang (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten und erheblichem Sachschaden ereignete sich am Montagmorgen im Stadtteil Vogelstang. Eine 60-jährige Frau nahm an der Kreuzung Magdeburger Straße/Sachsenstraße mit ihrem VW-Golf einer 48-jährigen Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Der Hyundai drehte sich nach der Kollision um die eigene Achse und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Fahrerin des Hyundai zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Siebenbürger Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Sachsenstraße umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell