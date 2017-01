POL-MA: Mannheim-Innenstadt: An der Kreuzung hats gekracht - ein Leichtverletzter - Sachschaden 12.000 Euro

Mannheim-Innenstadt (ots) - Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Innenstadt. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer nahm kurz vor 21 Uhr an der Kreuzung Q5/R6 einem 22-Jährigen in seinem Mitsubishi die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Audi kam daraufhin von der Fahrbahn ab, riss einen Metallpfosten aus der Verankerung und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des Mitsubishi erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell