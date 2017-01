POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter stiehl Bargeld und Smartphone aus Auto und wird erwischt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Montagmittag, gegen 13:15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise einen im Quadrat K2 geparkten PKW auf und stahl aus diesem Bargeld und ein Smartphone im Wert von mehreren Hundert Euro. Als der Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er den Unbekannten an seinem Fahrzeug, welcher daraufhin sofort in Richtung Kurpfalzkreisel flüchtete. Eine Fahndung nach dem unbekannten Mann blieb erfolglos.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, ca. 20 Jahre alt, hat schwarze kurze Haare, trug einen beigen Pullover und eine dunkle Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

