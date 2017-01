POL-MA: Mannnheim-Innenstadt: In zwei Baustellen eingebrochen und Wertgegenstände gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in zwei Baustellen in der Güterhallenstraße und in der Hafenstraße ein.

Über die Hauseingangstüre drangen die Unbekannten zwischen 23.12.16, 13:30 Uhr und Montag, 7 Uhr in einen Rohbau in der Güterhallenstraße ein und stahlen aus diesem eine Putzmaschine im Wert von ca. 4.000 Euro.

Auf einem Baustellengelände in der Hafenstraße, hebelten bislang Unbekannte zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7:15 Uhr einen Werkzeugcontainer auf und entwendeten aus diesem zwei Baustrahler und eine Kabeltrommel im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Zudem brachen sie einen Bürocontainer auf und drangen in diesen ein, entwendeten jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell