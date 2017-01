POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Ford beim Ein- oder Ausparken beschädigt und weiter gefahren - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Herzogenriedstraße wurde in Höhe der Gerhart-Hauptmann-Straße, zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 9:10 Uhr ein Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und fuhr anschließend weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell