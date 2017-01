POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos in Parkhäusern aufgebrochen - Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim (ots) - Am Montagabend wurden zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr in zwei Parkhäusern, insgesamt drei Autos aufgebrochen und anschließend Wertgegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen.

In der Keplerstraße wurde in einem dortigen Parkhaus ein Audi A1 aufgebrochen, indem der bislang unbekannte Täter eine Scheibe einschlug. Aus dem Fahrzeuginneren stahl er dann einen roten Geldbeutel. In diesem befanden sich persönliche Dokumente und ein geringer Bargeldbetrag. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 150 Euro.

Indem er jeweils die Scheibe einschlug, gelangte ein bislang unbekannter Täter in zwei Autos in einem Parkhaus im Quadrat N7. Aus einem grauen Mercedes-Benz wurde eine Geldbörse im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Eine Laptoptasche, in dem sich ein Laptop und persönliche Unterlagen befanden, erbeutete der Unbekannte aus einem Ford Mondeo.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell