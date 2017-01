POL-MA: Mannheim-Neuostheim: In Baustelle eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In eine Baustelle in der Xaver-Fuhr-Straße an der B 656, brachen bislang Unbekannte zwischen 21.12.16, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr ein. Auf dem Gelände durchtrennten die bislang unbekannten Täter drei Starkstromkabel und entwendeten einen Teil des Kabels. Zudem stahlen sie eine Schaltereinheit und ein Stück eines Kleinverteilers. Weiterhin konnten an der neu erbauten Brücke drei Graffitis festgestellt werden. Der Gesamtdiebstahlschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

