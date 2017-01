POL-MA: Heidelberg: Versuchter Einbruch in Gärtnerei - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - In der Nacht vom Montag auf Dienstag versuchten gegen 2 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Gärtnerei in dem Heuauer Weg einzubrechen. Hierzu warfen sie mit einem großen Stein die Glaseingangstüre ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel. 06221 3418-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell