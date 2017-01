POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr und Montagvormittag, 6.50 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster in die Räume eines Kindergartens in der Schwetzinger Straße ein.

Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und öffnete gewaltsam einen Schrank. Aus diesem entwendete er einen Laptop sowie einen Safe mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

