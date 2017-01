POL-MA: Wiesloch: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 15:30 Uhr und 21:15 Uhr versucht, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Terrassentür eines Reihenmittelhauses in der Straße am Sägewerk aufzuhebeln. Dabei konnten Fußspuren im Schnee gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen hat die EG Eigentum übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/1745555 entgegen.

