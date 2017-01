POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Tasche aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 11.25 Uhr und 12 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Am Friedhof" die Seitenscheibe eines VW ein und entwendete aus dem Auto eine Ledertasche der Marke "Aigner". In dieser befanden sich Lebensmittel und ein mobiles Navigationsgerät. Sach- und Diebstahlschaden liegen jeweils bei ca. 300,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 0621/33010 in Verbindung zu setzen.

