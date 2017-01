POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tätliche Auseinandersetzungen nach Party - zwei Tatverdächtige festgenommen - zwei Polizeibeamte verletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu tätlichen Auseinandersetzungen kam es am Sonntagmorgen bei einer Party auf einem Reiterhof zwischen Eppelheim und Plankstadt. Gegen 2.30 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Massenschlägerei gemeldet. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit wurde der Polizei von dem eingesetzten Sicherheitsdienst ein 27-jähriger Tatverdächtiger aus Heidelberg übergeben. Bei seiner Festnahme leistete der alkoholisierte Tatverdächtige heftigen Widerstand und verletzte einen Beamten durch einen Tritt ans Schienbein leicht, zudem beleidigte er die Beamten. Er konnte schließlich überwältigt und zum Revier gebracht werden. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll der Tatverdächtige aus noch nicht bekannten Gründen drei männlichen Besuchern im Alter zwischen 20 und 23 Jahren verletzt haben, einem soll er mit einer Glasflasche gegen den Kopf, einem weiteren Geschädigten mit Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen wenige Minuten später wurde ein weiterer Polizeibeamter verletzt. Der Tatverdächtige, ein 27 Jahre alter Mann aus Heidelberg, war im Gerangel mit einer Gruppe junger Männer und beleidigte dabei Frauen. Als er von der Polizei angesprochen wurde, versetzte er dem Beamten unvermittelt einen Fausthieb auf das Auge. Durch die weiteren eingesetzten Beamten konnte der 27-Jährige überwältigt werden. Ein Alkoholtest auf dem Revier in heidelberg-Süd ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der verletzte Polizeibeamte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, wo er später nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte, er ist aber dienstunfähig erkrankt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten in Eppelheim übernommen. Weitere Geschädigte bzw. weitere Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06221/766377 beim Polizeiposten bzw. außerhalb der Öffnungszeiten beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180, zu melden.

