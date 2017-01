POL-MA: Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener randaliert nach Verfolgungsfahrt auf Polizeirevier

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 40-jähriger Mercedesfahrer lieferte sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag um 03:25 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Zunächst nahm er dem Streifenwagen im Industriegebiet Brühl mit überhöhter Geschwindigkeit die Vorfahrt. Vor einer anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle flüchtete der Mercedesfahrer und konnte erst in Schwetzingen in der Siedlerstraße gestoppt werden. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille, einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen, dieser wurde ihm bereits 2013 entzogen. Der 40-Jährige musste auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau eine Blutprobe abgeben, wo er derart randalierte, dass er einen Wasserhahn auf der Toilette abschlug. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

