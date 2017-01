POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Scheibe eingeschlagen - Täter nach Flucht festgenommen

Mannheim (ots) - Am Samstagabend meldete gegen 22.20 Uhr ein Zeuge eine Sachbeschädigung an einer Schule in der Mecklenburger Straße. Dieser hatte beobachtet, wie ein Jugendlicher mit Hilfe eines Kanalgitters eine Scheibe eingeschlagen hatte. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Verdächtigen in der Nähe feststellen und wollten ihn einer Personenkontrolle unterziehen. Daraufhin flüchtete er zu Fuß, konnte aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der alkoholisierte Jugendliche wurde nach der Anzeigenaufnahme seiner Mutter überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell